Александр Медведев: "Первый матч Анюкова показал, что он еще полон сил – он внес серьезный вклад в победу над ЦСКА"

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подписания нового трехлетнего контракта о сотрудничестве между пивоваренной компанией Heineken (бренд "Степан Разин") и "Зенитом". После официальной части на вопросы журналистов ответил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

– Немного неожиданным стало решение Александра Анюкова. Прокомментируете?

– Александр не скрывал, что хотел бы продолжить играть. Неслучайно он у нас был в качестве играющего тренера – и когда появилась возможность, он пришел к Сергею Богдановичу (Семаку) и ко мне и сказал, что получил предложение. Спросил, сможет ли вернуться в "Зенит", если сейчас уйдет в аренду. Мы ответили, что, конечно, да. Первый матч показал, что он еще полон сил, Александр внес серьезный вклад в победу над ЦСКА (2:0).

– По этому поводу уже шутят: "Зенит" отдал тренера в аренду в качестве игрока, и это первый случай в истории.

– У него есть тренерский контракт и контракт игрока. Формулировка "играющий тренер" возникла из-за двух этих соглашений. (Егор Бычков)​

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