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Александр Медведев: «Матч с «Зальцбургом» даст Кокорину игровую практику для игры в «Сочи»

15:41
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, почему форвард Александр Кокорин не отправился в «Сочи».

— Договоренности между «Зенитом» и «Сочи» в отношении аренды Кокорина до конца сезона остаются в силе, — цитирует Медведева РИА Новости. — Александр находится в расположении «Зенита» и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды.

Сегодня у нас запланирован контрольный матч с «Ред Буллом» из Зальцбурга. Уверен, что участие Александра в сегодняшнем матче поможет набору формы и даст игровую практику для дальнейшей игры на наивысшем уровне в «Сочи».

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200125/1563867384.html

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