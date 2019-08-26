Александр Ломовицкий: «Надеюсь, дальше попрет»

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий после окончания матча 7-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (2:1) поделился эмоциями от забитого гола. Для Ломовицкого этот мяч стал первым в карьере в премьер-лиге.

«Ребята молодцы, большую работу проделали. Хоть «Оренбург» поджал в конце, но молодцы, — приводит слова полузащитника официальный сайт туляков.

Ткачев скинул мне мяч, я принял, пробил, забил. Конечно, первый гол — стимул для меня совершенствоваться дальше. Если честно, на меня очень сильно давило то, что давно не забивал в официальных играх. Надеюсь, дальше попрет».

Напомним, что Ломовицкий является футболистом «Спартака» и выступает за «Арсенал» на правах аренды.