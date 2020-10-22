Александр Кокорин: «Пресса научилась преподносить все так, что люди смотрят и говорят: «Плохой парень»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о том, как относится к тому, как его преподносят в прессе.

— В пятидесяти процентах курьезных случаев, произошедших со мной, я ничего не вижу, — сказал Кокорин в интервью Peopletalk. — Пресса научилась это преподносить так, что люди смотрят и говорят: «Плохой парень».

— Вас это тревожило?

— Чуть-чуть тревожило. Особенно когда я был молодым. Если сейчас вернуться назад, то я бы все это сделал по-другому. Сделал бы все идеально, как у молодых звезд сейчас, когда их ведут люди и твоя жизнь кажется идеальной. За ними в три раза приятнее наблюдать, нежели за нами. У меня такого человека не было. В России я с такими людьми не сталкивался, кто мог бы в этом плане мне помочь.