Александр Кокорин: "Не для того "Зенит" так усиливался, чтобы играть на удержание счета"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Ахматом" (4:0) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что рано говорить о бомбардирской гонке. Он также добавил, что санкт-петербургская команда не для того усиливалась, чтобы играть на удержание счета.

– Вы продолжаете бомбардирскую гонку...

– О бомбардирской гонке рано говорить, - подчеркнул Кокорин. - Хорошо, что у меня получается забивать, а у команды – выигрывать.

– Крестиками забитые голы не отмечаете?

– Нет, крестики не ставлю. Сейчас я часто забиваю, приношу команде пользу – хорошо.

– Было принципиально обыграть "Ахмат" после поражения, которое сделало "Спартак" чемпионом в прошлом году?

– Принципиально, потому что был матч на своем поле. Хорошо играл при такой поддержке. Стараемся забивать много. Не для того "Зенит" так усиливался, чтобы играть на удержание счета. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат" // Кокорин удвоил преимущество "Зенита" в матче с "Ахматом", до цели Манчини - 29 мячей