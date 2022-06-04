«Динамо» планирует предложить Паршивлюку продлить контракт на год

«Динамо» планирует предложить защитнику Сергею Паршивлюку новый контракт, сообщает По информации Metaratings.

По информации источника, новое соглашение московского клуба с 33-летним россиянином будет рассчитано на год.

В прошедшем сезоне Паршивлюк принял участие в 23 матчах за «Динамо» во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 «Динамо» выиграло бронзовые медали чемпионата России.