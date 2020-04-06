РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Кержаков: «В борьбе за чемпионство в РПЛ нет интриги»

12:55
«Газпром-Арена». Фото ФК «Зенит»
«Газпром-Арена». Фото ФК «Зенит»
Теги:

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что в борьбе за чемпионство в РПЛ отсутствует интрига.

— Не понимаю, что будет с нашим чемпионатом, — сказал Кержаков. — Будет ли он доигран, как и когда. Сколько времени будет на физическую подготовку у игроков. Сейчас все в одинаковых условиях. В борьбе за чемпионство нет интриги. Это объективно. Интрига умерла в матче «Сочи» и «Краснодара».

Другие команды? Стабильности ни у кого нет. Фрагментами нравится «Краснодар», фрагментами — «Ростов». У ростовчан хороший центр поля: Норманн, Попов, Еременко, теперь еще Мамаев. Также Шомуродов. Когда есть футболисты, которые могут принять нестандартные решения, команды находятся на лидирующих позициях. Мне нравятся, как они креативят. Кроме того, Карпин — молодец!

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир