Александр Кержаков: «В борьбе за чемпионство в РПЛ нет интриги»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что в борьбе за чемпионство в РПЛ отсутствует интрига.

— Не понимаю, что будет с нашим чемпионатом, — сказал Кержаков. — Будет ли он доигран, как и когда. Сколько времени будет на физическую подготовку у игроков. Сейчас все в одинаковых условиях. В борьбе за чемпионство нет интриги. Это объективно. Интрига умерла в матче «Сочи» и «Краснодара».

Другие команды? Стабильности ни у кого нет. Фрагментами нравится «Краснодар», фрагментами — «Ростов». У ростовчан хороший центр поля: Норманн, Попов, Еременко, теперь еще Мамаев. Также Шомуродов. Когда есть футболисты, которые могут принять нестандартные решения, команды находятся на лидирующих позициях. Мне нравятся, как они креативят. Кроме того, Карпин — молодец!