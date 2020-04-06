Александр Кержаков: «Тренерам главных команд стоит подтягивать молодежь к играм»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что тренеры главных команд должны давать практику молодым игрокам.

— Сейчас у тренеров главных команд другие задачи, — сказал Кержаков. — Над ними довлеет руководство, которое не позволяет в основном экспериментировать и чаще привлекать молодежь в состав. Существуют матчи, когда не так сложно выпустить молодого футболиста, когда команда, например, ведет со счетом 5:0. Для самого футболиста это огромный стимул. Наоборот, если не выпускают, то это бьет по самолюбию даже молодого игрока.