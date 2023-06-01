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Александр Гришин: «ЦСКА выиграет у «Ростова», у команды Карпина бензин закончился»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Судя по последним играм, ЦСКА должен выиграть у «Ростова». Во-первых, у армейцев будет преимущество своего поля. Во-вторых, все понимают, что «Ростов» и ЦСКА борются за серебряные медали. «Спартак» тоже нельзя сбрасывать со счетов. Будет интересная игра, но ЦСКА выиграет за счет сыгранности состава и легионеров. У «Ростова» бензин закончился, команда и так прыгнула выше головы. Тем более «Ростову» долго ехать, а ЦСКА будет играть при своих зрителях. У команд будет запредельный настрой, и можно все силы отдавать, так как это последняя игра», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Матч состоится 3 июня и начнется в 17:00 мск.

ЦСКА располагается на втором месте с 55 очками, «Ростов» идет на 4-м месте с 53 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Гленн Бейл

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Максим Ненахов

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Александр Соболев

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Спартак

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