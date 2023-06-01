Александр Гришин: «ЦСКА выиграет у «Ростова», у команды Карпина бензин закончился»

Футбольный тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Судя по последним играм, ЦСКА должен выиграть у «Ростова». Во-первых, у армейцев будет преимущество своего поля. Во-вторых, все понимают, что «Ростов» и ЦСКА борются за серебряные медали. «Спартак» тоже нельзя сбрасывать со счетов. Будет интересная игра, но ЦСКА выиграет за счет сыгранности состава и легионеров. У «Ростова» бензин закончился, команда и так прыгнула выше головы. Тем более «Ростову» долго ехать, а ЦСКА будет играть при своих зрителях. У команд будет запредельный настрой, и можно все силы отдавать, так как это последняя игра», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Матч состоится 3 июня и начнется в 17:00 мск.

ЦСКА располагается на втором месте с 55 очками, «Ростов» идет на 4-м месте с 53 очками.