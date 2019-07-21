Александр Гацкан: "Я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это "Спартак"

Полузащитник Александр Гацкан поделился эмоциями после прощального матча за "Ростов". Он вышел на поле в игре 2-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) на 87-й минуте.

– Сейчас только позитивные эмоции, все супер. Спасибо огромное болельщикам, руководству. Я всегда был рад играть за эту команду и отдал ей 11 лет, – цитирует официальный сайт "Ростова" Гацкана. – Могу только позитивно говорить про "Ростов". Жизнь продолжается, идем вперед и надеемся, что дальше буду в футболе. Конечно, грустинка в голосе есть. Конечно, тяжело ходить в такую игру, но наша профессия – выходить и доказывать, показывать результат.

Мы были достойны выиграть. Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это "Спартак". Выходил с мыслью, что сейчас должны забить. Было бы лучше, забей я, но ничего. Позитивно отношусь к системе ВАР. Думаю, это чуть поможет. Даже в сегодняшней игре можно было посмотреть и сразу поставить. Это было бы правильнее. Что касается продолжения карьеры, официально ничего нет. На следующей неделе что-то будет, наверное.