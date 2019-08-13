Александр Егоров: "В рапорте не указано, что Даудов заходил в судейскую после матча со "Спартаком"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов не заходил в судейскую комнату после матча 5-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3), говорится в рапорте делегата матча. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

- В рапорте нет ничего о том, что кто-то заходил в судейскую. Ни в рапорте, нигде этого нет. Забегая вперед, скажу, что после игры разговаривал с Даудовым, он сам гарантировал мне, что никаких эксцессов не будет. (Иван Торопцев)

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