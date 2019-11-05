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Александр Егоров: «У меня ровные отношения со всеми клубами»

14:05
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о своих отношениях с клубами премьер-лиги.

— У меня со всеми клубами ровные отношения, всегда готов рассмотреть обращения от клубов. Никогда не ругался ни с «Уфой», ни с «Динамо». Да, «Уфа» написала что-то в соцсетях в свое время, но потом изменила запись, — начал Егоров.

— Как часто приходится общаться с руководителями?

— Иногда звонят, когда возникает что-то острое. Объясняю, где арбитр был прав, а где нет.

— Газизов вам когда-нибудь звонил?

— Нет. Но его номер у меня есть. (Иван Торопцев)

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