«Егоров уходи». «Уфа» недовольна судейством в матче с «Ахматом»

«Уфа» разместила в Twitter видео двух спорных моментов домашнего матча 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1), сопроводив его подписью «Егоров, уходи». Очевидно, что речь идет о главе департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александре Егорове.

У «Уфы» возникли вопросы по поводу эпизодов на 40-й и 90-й минутах встречи, в которых, по мнению башкирского клуба, следовало назначить пенальти в ворота гостей.

«Уфа» — «Ахмат»: почему не назначен пенальти в ворота гостей?

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