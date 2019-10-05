«Егоров уходи». «Уфа» недовольна судейством в матче с «Ахматом»
14:40
«Уфа» разместила в Twitter видео двух спорных моментов домашнего матча 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1), сопроводив его подписью «Егоров, уходи». Очевидно, что речь идет о главе департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александре Егорове.
У «Уфы» возникли вопросы по поводу эпизодов на 40-й и 90-й минутах встречи, в которых, по мнению башкирского клуба, следовало назначить пенальти в ворота гостей.
«Уфа» — «Ахмат»: почему не назначен пенальти в ворота гостей?
#ЕгоровУходи pic.twitter.com/KgIKbPvYpD— ФК УФА (@UfaFc) October 5, 2019
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
Опрос
проголосовало: 16650Все опросы
ЦСКА вышел на первое место в РПЛ. А кто фаворит чемпионата?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...