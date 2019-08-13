18:29 | Футбол — РПЛ

Александр Егоров: "Судья был обязан удалять Миладиновича за фол на Чалове"

9
Обсудить

Арбитр матча 5-го тура чемпионата России ЦСКА - "Сочи" (0:0, 11 августа) Виталий Мешков был обязан удалять с поля защитника сочинцев Ивана Миладиновича за фол в концовке встречи на нападающему армейцев Федоре Чалове. Об этом на пресс-конференции заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Миладинович локтем сломал Чалову нос в своей штрафной. Однако Мешков никак не наказал сербского защитника.

- Сразу обозначу, что вопрос по Чалову будет рассмотрен на КДК. Другого мнения быть не может, игрок Миладинович должен был быть удален, - сказал Егоров.

- Желаю Чалову скорейшего выздоровления. От всей души. Говорю без сарказма. Арбитр должен был показать красную, теперь дело в другой инстанции, - добавил Егоров.(Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

Как вы оцените судейство Мешкова в матче ЦСКА - "Сочи"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

9
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ