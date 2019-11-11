Егоров назвал верным решение не назначать пенальти после попадания мяча в руку игроку «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, что главный арбитр матча 16-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (2:3) Станислав Васильев верно не назначил пенальти в ворота хозяев на 49-й минуте встречи за игру полузащитника сочинцев Душана Лагатора рукой в собственной штрафной.

— Мы считаем, что арбитр абсолютно правильно продолжил игру после того, как мяч попал в руку Лагатору. Решение не назначать пенальти — верное, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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