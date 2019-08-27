РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Александр Егоров: «Москалев и Левников примут участие в сборе судей. Их никто не убирал»

16:56

Глава Департамента судейства и инспектирования РФЛ Александр Егоров прокомментировал ситуацию с арбитрами Владимиром Москалевым и Кириллом Левниковым. Оба арбитра были отстранены от судейства после матчей «Спартак» — «Сочи» и «Ростов» — «Спартак».

— Примут ли участие Москалев и Левников в ближайшем сборе судей? И когда они вернутся к судейству?

— Да, примут. Как и все арбитры, которые включены в список, утвержденный исполкомом РФС. Москалева и Левников никто не убирал. Но когда они вернутся к судейству я вам сказать не могу. Вот вам Кононов может сказать, когда вернется Селихов? Это симметричная ситуация. (Александр Рогулев)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир