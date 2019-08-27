Александр Егоров: «Москалев и Левников примут участие в сборе судей. Их никто не убирал»

Глава Департамента судейства и инспектирования РФЛ Александр Егоров прокомментировал ситуацию с арбитрами Владимиром Москалевым и Кириллом Левниковым. Оба арбитра были отстранены от судейства после матчей «Спартак» — «Сочи» и «Ростов» — «Спартак».

— Примут ли участие Москалев и Левников в ближайшем сборе судей? И когда они вернутся к судейству?

— Да, примут. Как и все арбитры, которые включены в список, утвержденный исполкомом РФС. Москалева и Левников никто не убирал. Но когда они вернутся к судейству я вам сказать не могу. Вот вам Кононов может сказать, когда вернется Селихов? Это симметричная ситуация. (Александр Рогулев)