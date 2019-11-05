Александр Егоров: «Меня называют тупым в соцсетях? Да как меня только не называли»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал негативные высказывания в свой адрес и адрес департамента в интернете.

— Люди в соцсетях недовольны работой ДСИ? Если я отвечу одному из Twitter, то мне придется отвечать всем. Называют меня тупым? Да как меня только не называли: и зубастым, и толстым, как угодно. Сегодня читал статью обозревателя «СЭ» Александра Боброва, в комментариях меня назвали «Еборов». Так что меня называют как угодно. (Иван Торопцев)

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