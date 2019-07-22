Александр Егоров: "Для Левникова матч Лиги Европы пойдет на пользу"

Директор департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров​ прокомментировал назначение Кирилла Левникова на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы между "Партизани" и "Шерифом".

– Только что появилась новость, что Левников назначен на матч "Партизани" в Лиге Европы. Это пойдет ему на пользу?

– И Москалев ездил на европейский матч. Это УЕФА, ФИФА назначает. Я думаю, это хороший шанс съездить, набраться уверенности и вернуться в рабочее русло. (Константин Колмаков, Юлия Яковлева)

Ранее "Ростов" обратился к президенту РФС Александру Дюкову и департаменту судейства и инспектирования после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2). Ростовчане считают, что Левников должен быть отстранен от работы из-за ошибочных решений в этом матче.

Позднее Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию и отметил, что судья допустил ошибку.

Левников назначен на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы "Партизани" - "Шериф"