Александр Егоров: "Даудов подошел к Сухому, чтобы его обезопасить"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов после матча 5-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3, 11 августа) уходил с поля вместе с арбитром встречи Алексеем Сухим, чтобы обезопасить судью. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Telegram-канал "Спросите у Расула" ранее выложил видео, на котором Даудов берет под локоть и уводит с поля арбитра.

- У нас на матче помимо инспектора находились делегат и комиссар, ни у кого не возникло вопросов, - сказал Егоров. - Магомед Даудов спустился вниз, после матча он подошел к арбитру, чтобы его обезопасить. Своим нахождением рядом с арбитром он обеспечил ему безопасность.

- Я не слышал о том, что со стороны Даудова была какая-то угроза, - отметил глава российских судей.

- Из репортажа я слышал, что Даудов находится в технической зоне. Этот эпизод будет рассмотрен на КДК. В рапорте делегата написано, что Даудов находился рядом с технической зоной, этого делать нельзя, - добавил Егоров. (Иван Торопцев)

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