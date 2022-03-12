Александр Добровинский: «Динамо» — более слаженная команда, чем «Спартак»

Известный адвокат, юрист, болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал первые матчи бело-голубых после рестарта сезона.

«После окончания этих долгих каникул я посмотрел три игры «Динамо», — отметил Добровинский. — Я был на игре с «Химками», где мы победили 3:0, затем на игре на Кубок, где мы тоже выиграли 3:0 у довольно слаженной команды из Нижнего Новгорода. И наконец, совершенно неожиданно проиграли «Спартаку». От первых двух игр впечатления замечательные. Команда стала играть даже лучше, чем играла до паузы».

Юрист высказал свое мнение о том, что произошло в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (0:2).

«Во-первых, все-таки у нас молодая команда, не забудьте. И после двух побед 3:0 ребята, возможно, вышли с мыслью: «Мы всех разорвем». К тому же, «Спартак» перед этим проиграл ЦСКА, и мы, видимо, посчитали, что мы намного сильнее. Кстати, я действительно думаю, что у нас команда гораздо слаженнее, чем «Спартак».

Однако «Спартак» вышел, конечно, как на последний бой на дерби наше. И в первом тайме выглядел посильнее. Я же сужу объективно. Я за футбол. Я с 1959 года, с пятилетнего возраста болею за «Динамо». Очень люблю футбол, и нет у меня пристрастий, вроде как «те — свинюшки, а те — кони». Нормально ко всем отношусь.

Так вот, «Спартак» выглядел в первом тайме лучше. Но знаете, я очень пристально смотрю за работой нашего тренерского штаба. И Сандро Шварц — профессионал такого класса, что он за перерыв между таймами порой меняет буквально все. Так было с «Зенитом» (а «Зенит» сильнейшая команда), когда мы ушли на перерыв в последнем туре перед каникулами, проигрывая 0:1. Но абсолютно все изменилось после перерыва. И у нас был даже шанс выиграть, если бы Грулев забил», — подчеркнул Добровинский.