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Александр Добровинский: «Динамо» — более слаженная команда, чем «Спартак»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Известный адвокат, юрист, болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал первые матчи бело-голубых после рестарта сезона.

«После окончания этих долгих каникул я посмотрел три игры «Динамо», — отметил Добровинский. — Я был на игре с «Химками», где мы победили 3:0, затем на игре на Кубок, где мы тоже выиграли 3:0 у довольно слаженной команды из Нижнего Новгорода. И наконец, совершенно неожиданно проиграли «Спартаку». От первых двух игр впечатления замечательные. Команда стала играть даже лучше, чем играла до паузы».

Юрист высказал свое мнение о том, что произошло в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (0:2).

«Во-первых, все-таки у нас молодая команда, не забудьте. И после двух побед 3:0 ребята, возможно, вышли с мыслью: «Мы всех разорвем». К тому же, «Спартак» перед этим проиграл ЦСКА, и мы, видимо, посчитали, что мы намного сильнее. Кстати, я действительно думаю, что у нас команда гораздо слаженнее, чем «Спартак».

Однако «Спартак» вышел, конечно, как на последний бой на дерби наше. И в первом тайме выглядел посильнее. Я же сужу объективно. Я за футбол. Я с 1959 года, с пятилетнего возраста болею за «Динамо». Очень люблю футбол, и нет у меня пристрастий, вроде как «те — свинюшки, а те — кони». Нормально ко всем отношусь.

Так вот, «Спартак» выглядел в первом тайме лучше. Но знаете, я очень пристально смотрю за работой нашего тренерского штаба. И Сандро Шварц — профессионал такого класса, что он за перерыв между таймами порой меняет буквально все. Так было с «Зенитом» (а «Зенит» сильнейшая команда), когда мы ушли на перерыв в последнем туре перед каникулами, проигрывая 0:1. Но абсолютно все изменилось после перерыва. И у нас был даже шанс выиграть, если бы Грулев забил», — подчеркнул Добровинский.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

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ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

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Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

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П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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26.02 16:30
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Спартак – ЦСКА
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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П
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Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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