Александр Добровинский: «Динамо» — более слаженная команда, чем «Спартак»
Известный адвокат, юрист, болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал первые матчи бело-голубых после рестарта сезона.
«После окончания этих долгих каникул я посмотрел три игры «Динамо», — отметил Добровинский. — Я был на игре с «Химками», где мы победили 3:0, затем на игре на Кубок, где мы тоже выиграли 3:0 у довольно слаженной команды из Нижнего Новгорода. И наконец, совершенно неожиданно проиграли «Спартаку». От первых двух игр впечатления замечательные. Команда стала играть даже лучше, чем играла до паузы».
Юрист высказал свое мнение о том, что произошло в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (0:2).
«Во-первых, все-таки у нас молодая команда, не забудьте. И после двух побед 3:0 ребята, возможно, вышли с мыслью: «Мы всех разорвем». К тому же, «Спартак» перед этим проиграл ЦСКА, и мы, видимо, посчитали, что мы намного сильнее. Кстати, я действительно думаю, что у нас команда гораздо слаженнее, чем «Спартак».
Однако «Спартак» вышел, конечно, как на последний бой на дерби наше. И в первом тайме выглядел посильнее. Я же сужу объективно. Я за футбол. Я с 1959 года, с пятилетнего возраста болею за «Динамо». Очень люблю футбол, и нет у меня пристрастий, вроде как «те — свинюшки, а те — кони». Нормально ко всем отношусь.
Так вот, «Спартак» выглядел в первом тайме лучше. Но знаете, я очень пристально смотрю за работой нашего тренерского штаба. И Сандро Шварц — профессионал такого класса, что он за перерыв между таймами порой меняет буквально все. Так было с «Зенитом» (а «Зенит» сильнейшая команда), когда мы ушли на перерыв в последнем туре перед каникулами, проигрывая 0:1. Но абсолютно все изменилось после перерыва. И у нас был даже шанс выиграть, если бы Грулев забил», — подчеркнул Добровинский.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7