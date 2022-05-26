Оздоев отказался от перехода в «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов связывался с полузащитником Магомедом Оздоевым после его ухода из «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Черчесов связался с 29-летним россиянином сразу после ухода из петербургского клуба.

Отмечается, что полузащитник отказался от перехода в «Ференцварош», несмотря на хорошие отношения с тренером, потому что хочет продолжить карьеру в России и вернуться в Москву.

При этом интерес к Оздоеву проявляет ЦСКА. Московский клуб несколько раз выходил на представителей игрока. Также им интересовались другие клубы из Москвы.

25 мая «Зенит» объявил об уходе Оздоева. В сезоне-2021/22 полузащитник забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за петербургский клуб во всех турнирах.