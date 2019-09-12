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Алекс Крал провел первую тренировку за «Спартак»

15:51

Полузащитник Алекс Крал, прибывший из расположения сборной Чехии, провел первую тренировку в составе «Спартака», информирует официальный сайт клуба. Перед началом занятия новичка пропустили через традиционный коридор.

— Меня очень тепло приняли, — сказал Крал после тренировки, которая носила тактический характер. — Даже немного удивился, что все так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные.

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