Алекс Крал провел первую тренировку за «Спартак»

Полузащитник Алекс Крал, прибывший из расположения сборной Чехии, провел первую тренировку в составе «Спартака», информирует официальный сайт клуба. Перед началом занятия новичка пропустили через традиционный коридор.

— Меня очень тепло приняли, — сказал Крал после тренировки, которая носила тактический характер. — Даже немного удивился, что все так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные.