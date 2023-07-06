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Сегодня, 15:15

«Зенит» обратился к Марио Фернандесу после отказа ЦСКА

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Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«СЭ» стала известна еще одна подробность по предстоящему переходу 32-летнего защитника Марио Фернандеса из «Интернасионала» в ЦСКА.

По нашим данным, сине-бело-голубые обратились к кандидатуре экс-футболиста сборной России спустя минимум сутки после того, как от идеи возвращения игрока окончательно отказались армейцы.

Марио Фернандес. Переход Марио Фернандеса в «Зенит». Эксклюзивные подробности

Фернандес в ближайшее время должен пройти медосмотр перед заключением контракта с чемпионами страны, но в матче за национальный Суперкубок с красно-синими (15 июля, Казань) он, с большой долей вероятности, участия не примет.

Соглашение будет заключено по одной из трех схем: на два года, на три года или по системе «два плюс один».

Зарплата Марио в невской команде составит несколько менее 2 миллионов евро за сезон.

Федор Кудряшов и&nbsp;Марио Фернандес. РПЛ, таблица переходов лета: Марио Фернандеса ждут в «Зените», Кудряшов перешел в «Факел»

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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