«Зенит» обратился к Марио Фернандесу после отказа ЦСКА
«СЭ» стала известна еще одна подробность по предстоящему переходу 32-летнего защитника Марио Фернандеса из «Интернасионала» в ЦСКА.
По нашим данным, сине-бело-голубые обратились к кандидатуре экс-футболиста сборной России спустя минимум сутки после того, как от идеи возвращения игрока окончательно отказались армейцы.
Фернандес в ближайшее время должен пройти медосмотр перед заключением контракта с чемпионами страны, но в матче за национальный Суперкубок с красно-синими (15 июля, Казань) он, с большой долей вероятности, участия не примет.
Соглашение будет заключено по одной из трех схем: на два года, на три года или по системе «два плюс один».
Зарплата Марио в невской команде составит несколько менее 2 миллионов евро за сезон.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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