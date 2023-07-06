«Зенит» обратился к Марио Фернандесу после отказа ЦСКА

«СЭ» стала известна еще одна подробность по предстоящему переходу 32-летнего защитника Марио Фернандеса из «Интернасионала» в ЦСКА.

По нашим данным, сине-бело-голубые обратились к кандидатуре экс-футболиста сборной России спустя минимум сутки после того, как от идеи возвращения игрока окончательно отказались армейцы.

Фернандес в ближайшее время должен пройти медосмотр перед заключением контракта с чемпионами страны, но в матче за национальный Суперкубок с красно-синими (15 июля, Казань) он, с большой долей вероятности, участия не примет.

Соглашение будет заключено по одной из трех схем: на два года, на три года или по системе «два плюс один».

Зарплата Марио в невской команде составит несколько менее 2 миллионов евро за сезон.