Президент «Оренбурга»: «Предложений по игрокам нет»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что в клуб пока никто не обращался ни по одному игроку.

«У нас все спокойно, не верьте слухам, домыслам. Никаких предложений ни по кому нет. Будет тело — будет и дело», — цитирует «РБ Спорт» Еремякина.

«Оренбург» после 29 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка.