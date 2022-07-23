Колосков — о Малкоме и Клаудиньо: «Очень хорошо, что «Зенит» сумел убедить таких футболистов остаться у себя»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о продлении «Зенитом» контрактов с Малкомом и Клаудиньо.
«В чемпионате есть лидер, есть желающие подтянуться и научиться чему-то. Все время какой-то пессимизм. А надо смотреть оптимистично на развитие российского футбола. Восемь человек иностранцев в составе. Для сборной это плохо, но сборная пока не функционирует и непонятно, когда начнется ее работа. А зрителю надо на что-то смотреть. Им смотреть на уровень Первой лиги? Наличие таких футболистов — украшение российского футбола. Зритель идёт на матч, контракты заключаются со спонсорами и телевидением. Представьте, что их не будет. Кому тогда нужен футбол? Я считаю, что очень хорошо, что «Зенит» сумел убедить таких футболистов остаться у себя», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
22 июля «Зенит» объявил о подписании новых соглашений с Малкомом и Клаудиньо до лета 2027 года.
25-летний Клаудиньо играет в российском клубе с лета 2021 года. За это время он провел за команду 25 матчей и отметился 8 голами.
25-летний Малком защищает цвета сине-бело-голубых с лета 2019-го. За «Зенит» он провел 59 игр, забив 15 мячей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1