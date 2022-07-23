Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о продлении «Зенитом» контрактов с Малкомом и Клаудиньо.

«В чемпионате есть лидер, есть желающие подтянуться и научиться чему-то. Все время какой-то пессимизм. А надо смотреть оптимистично на развитие российского футбола. Восемь человек иностранцев в составе. Для сборной это плохо, но сборная пока не функционирует и непонятно, когда начнется ее работа. А зрителю надо на что-то смотреть. Им смотреть на уровень Первой лиги? Наличие таких футболистов — украшение российского футбола. Зритель идёт на матч, контракты заключаются со спонсорами и телевидением. Представьте, что их не будет. Кому тогда нужен футбол? Я считаю, что очень хорошо, что «Зенит» сумел убедить таких футболистов остаться у себя», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

22 июля «Зенит» объявил о подписании новых соглашений с Малкомом и Клаудиньо до лета 2027 года.

25-летний Клаудиньо играет в российском клубе с лета 2021 года. За это время он провел за команду 25 матчей и отметился 8 голами.

25-летний Малком защищает цвета сине-бело-голубых с лета 2019-го. За «Зенит» он провел 59 игр, забив 15 мячей.