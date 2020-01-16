Алан Дзагоев: «Очень хочу попасть на Евро. Если со здоровьем все будет в порядке, сыграю там»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил свои шансы сыграть на чемпионате Европы-2020.

— Конечно, перед чемпионатом Европы думаю о возвращении в сборную России, — сказал Дзагоев. — Очень хочу попасть на Евро, все усилия к этому приложу. Думаю, если со здоровьем все будет в порядке, буду там.

С Черчесовым на Новый год обменялись сообщениями. Когда я вернулся в строй, сборная уже не собиралась, поэтому не общались. Но до этого постоянно были на связи: Станислав Саламович звонил, интересовался моим состоянием, восстановлением.

Наша группа на Евро? Финнов не видел, за датчан, знаю, играет Кристиан Эриксен — это уже один качественный футболист. На Евро, на чемпионатах мира слабых команд вообще не бывает, они остаются за бортом. Не думаю, что придется легко.

Что касается результата, мы должны стремиться к максимуму. Не стоит думать, что просто выхода из группы будет достаточно. Многие скажут: «Куда вы прете?». Но если мы не будем максималистами, то зачем вообще выходить на поле? Каждый футболист хочет как можно большего.

Понятно, мы не можем говорить, что точно дойдем до финала. Есть французы, испанцы, голландцы — как минимум на бумаге эти сборные выше нас. Но мы будемвыходить и биться. Поживем — увидим. (Виталий Айрапетов, Вячеслав Короткин)

Полностью интервью с Дзагоевым читайте — здесь