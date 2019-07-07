Алан Дзагоев: "Мои планы на карьеру связаны и с клубом, и со сборной"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на встрече с болельщиками рассказал, что планирует продолжать выступления за сборную России. На счету 29-летнего хавбека 59 игр за национальную команду, из действующих футболистов больше него сыграли только одноклубник Игорь Акинфеев (111) и защитник "Зенита" Юрий Жирков (88).

– У меня еще есть время поиграть за сборную, мне не так много лет – двадцать девять, – сказал Дзагоев. – Хочу как можно скорее восстановиться и выступать дальше. Мои планы на карьеру связаны и с ЦСКА, со сборной. Надеюсь отыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

– Вы могли уехать играть за границу?

– Предложений из зарубежных клубов по поводу меня у Гинера никогда не было. По поводу карьеры, только недавно с говорили с Виктором Михаиловичем (Гончаренко. – Прим. "СЭ"). Я сказал, что на данный момент только на 60 процентов реализовал свой потенциал. Это связано с травмами. Но время у меня еще есть. Жизнь преподносит много сложностей. Мы либо ломаемся, либо двигаемся дальше, пытаясь с ними справиться. (Елена Григорьевская)