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Сегодня, 16:42

Алаев объяснил, что «Факел» проведет домашний матч на стадионе «Спартака» ради зрителей на трибунах

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, почему было принято решение перенести домашний матч «Факела» в рамках 5-го тура РПЛ со «Спартаком» из Воронежа в Москву.

Ранее стало известно, что клубы поменялись кругами из-за решения властей Воронежской области временно приостановить проведение массовых мероприятий на территории региона в целях безопасности.

— Как проходил перенос матча из Воронежа?

— В соответствии с регламентом. У «Факела» осталось два домашних матча. Я практически ежедневно на связи с губернатором, ситуация там тяжелая. Завтра созвонимся и решим по ближайшим матчам. К сожалению, вариантов мало: без зрителей, перенос матча в «Оренбург» или на резервный стадион.

На резервный стадион в конкретном случае со «Спартаком» нельзя было перенести, так как «Локомотив» занят, а «РЖД Арена» была резервным стадионом. Поэтому мы благодарны «Спартаку» и их акционерам, что матч состоится с болельщиками. Надеемся, и ответный матч будет со зрителями. Дальше будем действовать по ситуации. Завтра обсудим с представителями футбольных клубов и губернатором, где состоится ближайший матч «Факел» — «Оренбург» (встреча 6-го тура РПЛ должна пройти 24 августа — Прим. «СЭ»).

Встреча состоится на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» 18 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Александр Алаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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