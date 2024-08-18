Алаев объяснил, что «Факел» проведет домашний матч на стадионе «Спартака» ради зрителей на трибунах
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, почему было принято решение перенести домашний матч «Факела» в рамках 5-го тура РПЛ со «Спартаком» из Воронежа в Москву.
Ранее стало известно, что клубы поменялись кругами из-за решения властей Воронежской области временно приостановить проведение массовых мероприятий на территории региона в целях безопасности.
— Как проходил перенос матча из Воронежа?
— В соответствии с регламентом. У «Факела» осталось два домашних матча. Я практически ежедневно на связи с губернатором, ситуация там тяжелая. Завтра созвонимся и решим по ближайшим матчам. К сожалению, вариантов мало: без зрителей, перенос матча в «Оренбург» или на резервный стадион.
На резервный стадион в конкретном случае со «Спартаком» нельзя было перенести, так как «Локомотив» занят, а «РЖД Арена» была резервным стадионом. Поэтому мы благодарны «Спартаку» и их акционерам, что матч состоится с болельщиками. Надеемся, и ответный матч будет со зрителями. Дальше будем действовать по ситуации. Завтра обсудим с представителями футбольных клубов и губернатором, где состоится ближайший матч «Факел» — «Оренбург» (встреча 6-го тура РПЛ должна пройти 24 августа — Прим. «СЭ»).
Встреча состоится на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» 18 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0