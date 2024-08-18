«Химки» — «Зенит»: Мостовой сравнял счет в концовке встречи

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнял счет в концовке матча 5-го тура чемпионата России с «Химками» — 1:1.

Ранее первый гол в этой встрече забил защитник подмосковной команды Эдгардо Фаринья.