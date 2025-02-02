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Алаев назвал неосторожными слова Кокорина об уровне РПЛ

Сергей Ярошенко
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментирровал слова Александра Кокорина об уровне лиги.

«Сашу Кокорина знаю по молодежной сборной. Такие слова — неаккуратные и неосторожные. Даже не хочется комментировать», — цитирует Алаева ТАСС.

Ранее Кокорин в подкасте футболиста «Краснодара» Федора Смолова назвал уровень РПЛ крайне никзим.

Россиянин с 2022 года он выступает за кипрский «Арис». В текщем сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: ТАСС
Александр Кокорин
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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