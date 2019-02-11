Ал. Миранчук - о товарищеском матче с "Хеугесунном": "Главное, что мы взяли три очка"

Нападающий "Локомотива" Алексей Миранчук подвел итоги товарищеской встречи с "Хеугесунном".

- Мы знали соперника, знали, что он играет в жесткий оборонительный футбол, - цитирует Миранчука официальный Твиттер "Локомотива". - Это лучше для нас, нам нужно держать борьбу. Хороший спарринг, хороший соперник, все ребята - молодцы. Главное - что мы взяли три очка. А так, неважно, кто забил, а кто отдал. Просто так сложились обстоятельства, что Антоха хорошо открылся, и я ему отдал. А в первом моменте уже я хорошо открылся и он мне отдал. Все по-игровому, все в ворота.