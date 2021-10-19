«Локомотив» планирует провести встречу с болельщиками

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник сообщил, что клуб планирует провести встречу с болельщиками. По его словам, клубу нужен результат.

«С болельщиками еще планируем встречаться. Мы не закрытый клуб. Правда, что именно мы приняли решение об отставке Николича, — отметил Плутник. — Почему подписывали с ним контракт, зная про неустойку? Не хотел бы комментировать, мы знаем все причины расставания с Марко. Остались с ним в хороших отношениях, желаем ему всего наилучшего.

Почему клуб покинул Меркель? Эту историю изначально начали неправильно рассказывать, Женя не был частью команды Ральфа, когда приходил. Он был нашим консультантом, многое для нас сделал. Мы сделали ему предложение о переходе в клуб, но работа консультанта отличалась от графика его жизни между различными странами. Он перестал работать по семейным обстоятельствам.

Кто будет отвечать, если у Рангника не пойдет? Это одинаково во всех клубах, мы здесь никак не отличаемся. Сейчас для нас важно, чтобы команда показывала результат сегодня".