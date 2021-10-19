В «Локомотиве» объяснили, откуда у клуба появилось столько средств на трансферы

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко на пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о том, откуда в московском клубе появились большие средства на трансферы.

По информации портала Transfermarkt, «Локомотив» потратил на трансферы летом около 30 миллионов евро.

— Откуда у клуба появилось столько средств на трансферы?

— У нас есть инвестиционный бюджет — деньги, которые мы получаем от партнеров и независимых компаний. Летние трансферы были осуществлены на деньги, которы мы намерены вернуть. Это не операционный бюджет. Не все трансферы отбиваются? Трансферная деятельность в России нацелена на покупку. Наша задача поменять это. На этот вопрос мы получим ответ позднее, когда увидим, насколько игроки выросли.

— Как можно увеличить стоимость состава в 2 раза за счет молодых игроков?

— Как только игрок играет в премьер-Лиге 10 матчей, он не стоит меньше 5 миллионов. За эти 10-15 лет у нас изменилось понятие молодого игрока. Об этом расскажет Ральф Рангник, — сказал Леонченко.

«Локомотив» занимает пятое место с 18 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 11 туров.