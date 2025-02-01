Боярский: «От ухода Клаудиньо не грустно. Он исчерпал свои возможности»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» высказался о переходе Клаудиньо в «Аль-Садд».

«От ухода Клаудиньо не грустно, он свое дело сделал. Спасибо ему большое, но он уже исчерпал свои возможности», — сказал Боярский «СЭ».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с августа 2021 года. Всего 27-летний бразилец провел за петербуржцев 124 матча, забил 21 мяч и отдал 31 голевую передачу. В составе «Зенита» Клаудиньо по три раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, один раз одержал победу в национальном Кубке.