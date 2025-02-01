Боярский о Малкоме: «Зенит» удовлетворит его желание вернуться. Он в команде не затеряется»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении Малкома в клуб из Санкт-Петербурга.

«Малком был бы полезен команде. Думаю, «Зенит» удовлетворит его желание о возвращении. Он бы не затерялся! Уверен, все будет нормально, он вольется в команду», — сказал Боярский «СЭ».

В этом сезоне Малком принял участие в 22 матчах за «Аль-Хиляль» в рамках различных соревнований. Он забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. Контракт футболиста с «Аль-Хилялем» действует до конца июня 2027 года.