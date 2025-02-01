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Сегодня, 11:57

Боярский о Малкоме: «Зенит» удовлетворит его желание вернуться. Он в команде не затеряется»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении Малкома в клуб из Санкт-Петербурга.

«Малком был бы полезен команде. Думаю, «Зенит» удовлетворит его желание о возвращении. Он бы не затерялся! Уверен, все будет нормально, он вольется в команду», — сказал Боярский «СЭ».

В этом сезоне Малком принял участие в 22 матчах за «Аль-Хиляль» в рамках различных соревнований. Он забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. Контракт футболиста с «Аль-Хилялем» действует до конца июня 2027 года.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Михаил Боярский
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«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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