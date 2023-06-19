«Акрон» достиг предварительной договоренности о проведении товарищеского матча со «Спартаком»

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В пресс-службе «Акрона» рассказали «СЭ» о договоренности провести товарищеский матч со «Спартаком».

«Предварительная договоренность есть», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее о такой возможности сообщал «РБ Спорт».

19 апреля «Акрон» победил «Спартак» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Красно-белые из-за этого поражения вылетели из турнира.

Сборы «Акрона» в Москве продлятся до 9 июля.