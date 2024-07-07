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Сегодня, 03:35

«Акрон» близок к договоренности с болгарским «Локомотивом» о трансфере нападающего Нтело

Ана Горшкова
Корреспондент
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Юнус Ю Омури, представитель нападающего болгарского «Локомотива» Митчи Нтело, заявил, что 23-летний игрок близок к переходу в «Акрон».

«Акрон» и «Локомотив Пловдив» близки к соглашению по переходу Митчи Нтело. Осталось только обсудить переход с самим игроком», — приводит слова Омури Sport24.

В сезоне-2023/24 Нтело провел 29 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: Sport24
ФК Акрон
ФК Локомотив (Пловдив)
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