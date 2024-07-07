Представитель подтвердил переговоры ЦСКА с нападающим сборной Мали Койта
Мамаду Койта, брат и представитель нападающего сборной Мали Секу Койта, прокомментировал слухи о возможном переходе форварда в ЦСКА.
«Койта может продолжить карьеру в ЦСКА? Да, это правда. Ведутся переговоры с этим клубом», — цитирует Койту Sport24.
24-летний Секу Койта находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел за австрийский «Зальцбург» 24 матча и забил 8 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Источник: Sport24
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