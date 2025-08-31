«Акрон» — «Балтика»: Андраде нанес Дзюбе травму головы

Защитник «Балтики» Кевин Андраде получил желтую карточку на 6-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Акрона».

Колумбиец, являющийся автором первого гола, в борьбе попал ногой по голове нападающего Артема Дзюбы. После инцидента форвард продолжил играть с перевязанной головой.