«Локомотив» — «Крылья Советов»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Локомотив» примет «Крылья Советов» в 7-м туре РПЛ в воскресенье, 31 августа. Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 15.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 15:45. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По результатам 6-ти туров премьер-лиги красно-зеленые набрали 14 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Самары с восемью баллами располагается на девятой строчке в чемпионате России.