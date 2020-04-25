Акинфеев, Вагнер Лав и Игнашевич. Грушеский назвал трех лучших игроков ЦСКА в XXI веке

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, ставший гостем эфира «СЭ», назвал тройку лучших армейских футболистов в XXI веке.

— Акинфеев, Вагнер Лав и Игнашевич.

— Почему именно в таком порядке?

— В армейскую «рамку» Акинфеев встал в 2003 году. Сейчас — 2020-й, Игорю уже 34, но он по-прежнему незаменим. Карьера фантастическая! Эталонная! Следующим все-таки назову Игнашевича. Это топ — и как спортсмен, и как личность. На мой взгляд, в истории ЦСКА XXI века Сергей занимает законное второе место. Ну а третий — Вагнер Лав. Человек-карнавал, человек-фейерверк, любимец публики. Для меня Вагнер — олицетворение лучшего, что есть в футболе. Не скажу, что это игрок номер один всех времен и народов, но для ЦСКА — ярчайшее явление. (Александр Кружков)

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