Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Норшелланном"

ЦСКА объявил состав на товарищеский матч с датским "Норшелланном". С первых минут встречу начнет голкипер Игорь Акинфеев, 18 января присоединившийся к красно-синим на сборе в Испании.
Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников - Влашич, Ахметов, Бистрович, Обляков - Эрнандес, Чалов.
Запасные: Кырнац, Чернов, Ефремов, Нисимура, Бийол, Кучаев, Тикнизян.
Состав #ЦСКА на матч против Норшелланна!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 января 2019 г.
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, @GShchennikov42, Влашич, Ахметов, Бистрович, Обляков, @abelhernandezok, Чалов
Запасные: Кырнац, Чернов, Ефремов, @1022nishimura, Кучаев, Бийол, Тикнизян pic.twitter.com/elGmMcdcne
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