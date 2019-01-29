Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Норшелланном"

ЦСКА объявил состав на товарищеский матч с датским "Норшелланном". С первых минут встречу начнет голкипер Игорь Акинфеев, 18 января присоединившийся к красно-синим на сборе в Испании.

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников - Влашич, Ахметов, Бистрович, Обляков - Эрнандес, Чалов.

Запасные: Кырнац, Чернов, Ефремов, Нисимура, Бийол, Кучаев, Тикнизян.

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