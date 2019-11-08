Акинфеев — лучший игрок ЦСКА в октябре
16:45
Болельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком месяца, сообщает официальный сайт клуба.
Он принял участие в пяти встречах армейцев в октябре и в каждой из них был признан игроком матча.
По итогам голосования среди поклонников красно-синих, Акинфеев набрал 31 процент голосов. До этого на протяжении трех месяцев подряд лучшим игроком клуба признавался защитника Мариу Фернандес.
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-akinfeev-luchshiy-v-oktyabre-1/
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