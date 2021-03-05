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Ахметов: «Рондон — настоящий мастер. Если он будет в своей лучшей форме, обязательно поможет ЦСКА»

15:32
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал игру новичков команды — форварда Саломона Рондона и полузащитника Эмиля Бохинена.

«Рондон — настоящий мастер, прекрасно выступал за «Рубин» и «Зенит». Все его знают, я тоже застал его матчи. Если он будет в своей лучшей форме, нам обязательно поможет. Эмиль по первым тренировкам тоже понравился: техничный футболист с хорошим видением поля, интеллектом. Думаю, ребята впишутся в игру, это хорошие трансферы», — приводит слова Ахметова официальный сайт ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilzat-akhmetov-lyuboy-match-seychas-eto-final/

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