Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал игру новичков команды — форварда Саломона Рондона и полузащитника Эмиля Бохинена.

«Рондон — настоящий мастер, прекрасно выступал за «Рубин» и «Зенит». Все его знают, я тоже застал его матчи. Если он будет в своей лучшей форме, нам обязательно поможет. Эмиль по первым тренировкам тоже понравился: техничный футболист с хорошим видением поля, интеллектом. Думаю, ребята впишутся в игру, это хорошие трансферы», — приводит слова Ахметова официальный сайт ЦСКА.