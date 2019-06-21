Ахметов присоединился к ЦСКА на сборах в Ватутинках

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов вышел из отпуска и присоединился к армейцам на сборах в Ватутинках.
Ранее к тренировкам вернулись Федор Чалов, Иван Обляков, Яка Бийол, Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон.
25 июня команда отправится на сборы в Австрию.
В минувшем сезоне ЦСКА занял четвертое место в премьер-лиге. Красно-синие сыграют в групповом этапе Лиги Европы-2019/20.
Ещё одно пополнение на сборах: Ильзат @akhmetov77i приступил к тренировкам! #сборыЦСКА pic.twitter.com/kWPWBepbzH— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 июня 2019 г.
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