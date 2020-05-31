Ахмед Муса: «Я плакал из-за холода»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о сложностях после переезда в Европу. Также он выступал в Голландии и Англии.

— Я подписал первый профессиональный контракт с голландским клубом «Венло», — цитирует нигерийца Goal. — Они заметили меня, когда я играл на одном из турниров. Но не мог сразу уехать из страны, потому что мне было 17 лет. Требовалось подождать до 18.

Затем полетел в Голландию и провел всего две тренировки, после чего вышел на официальный матч. Сумасшедшая погода. Я плакал из-за холода, когда играл. Однажды даже сказал себе, что не могу больше терпеть и надо возвращаться в Нигерию. Но если ты задался какой-то целью, то обязательно ее добьешься. У нас, африканцев, такой менталитет.