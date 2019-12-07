«Ахмат» — «Уфа»: составы команд
17:43
Стали известны составы «Ахмата» и «Уфы» на матч 19-го тура чемпионата России.
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Анхель, Иванов, Глушаков, Гащенков, Роши, Исмаэл, Харин, Понсе.
Запасные — Гудиев, Мелихов, Нижич, Х. Кадыров, Швец, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, А. Кадыров, Мбенг.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тиль, Бизяк.
Запасные — Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
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