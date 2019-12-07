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«Ахмат» — «Уфа»: составы команд

17:43
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Стали известны составы «Ахмата» и «Уфы» на матч 19-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Анхель, Иванов, Глушаков, Гащенков, Роши, Исмаэл, Харин, Понсе.

Запасные — Гудиев, Мелихов, Нижич, Х. Кадыров, Швец, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, А. Кадыров, Мбенг.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тиль, Бизяк.

Запасные — Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.

«Ахмат» — «Уфа»: трансляция матча

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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