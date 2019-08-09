"Ахмат" с сотрудниками ГИБДД раздали водителям пригласительные билеты на матч со "Спартаком"

Футболисты "Ахмата" совместно с сотрудниками ОГИБДД Управления МВД России по городу Грозный провели профилактическое мероприятие: "Внимание водитель!", в ходе которого игроки раздавали пригласительные билеты на матч 5-го тура РПЛ со "Спартаком".

"Участники мероприятия провели разъяснительные беседы с водителями по соблюдению правил дорожного движения, вручили флаеры, где отражена информация о безопасном поведении на дорогах и улицах города", – написано в Instagram президента "Ахмата" Магомеда Даудова.

В мероприятии принял участие бывший хавбек "Спартака" Денис Глушаков.

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