Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Рубина» на матч 18-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Грозном сегодня, 30 ноября, начало — в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Ахмата»: Городов — Гиголаев, Гиголаев, Семенов, Анхель, Харин — Глушаков, Гащенков, Роши, Исмаэл — Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Хал. Кадыров, Швец, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Аб. Кадыров, Мбенг.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин — Поярков, Уремович, Плиев, Данченко — Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Зуев, Давиташвили — Марков.

Запасные: Ив. Коновалов, Янович, Сорокин, Степанов, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Рубин».

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