"Ахмат" прилетел на сборы в Австрию. Команда проведет шесть матчей

В Твиттере "Ахмата" появилось видео прибытия команды в Вену для проведения первого летнего сбора.

"Ас-саляму алейкум", – приветствует всех на видео защитник команды Ризван Уциев, затем добавляя: "Ахмат" – сила". "Ахмат" – сила, – вторит ему полузащитник Халид Кадыров.

На сборах в Австрии с 14 июня по 10 июля "Ахмат"​ проведет шесть контрольных матчей.

Первая игра состоится 19 июня с командой "Марибор". 22-го с венгерским клубом "МОЛ Види", а 26-го июня спарринг партнером грозненцев станет "ДАК 1904". В завершившемся чемпионате страны клуб занял 8-е место.