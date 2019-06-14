"Ахмат" прилетел на сборы в Австрию. Команда проведет шесть матчей

В Твиттере "Ахмата" появилось видео прибытия команды в Вену для проведения первого летнего сбора.
"Ас-саляму алейкум", – приветствует всех на видео защитник команды Ризван Уциев, затем добавляя: "Ахмат" – сила". "Ахмат" – сила, – вторит ему полузащитник Халид Кадыров.
На сборах в Австрии с 14 июня по 10 июля "Ахмат" проведет шесть контрольных матчей.
Первая игра состоится 19 июня с командой "Марибор". 22-го с венгерским клубом "МОЛ Види", а 26-го июня спарринг партнером грозненцев станет "ДАК 1904". В завершившемся чемпионате страны клуб занял 8-е место.
Прилетели в Вену 💪🏻 сегодня в Австрии начинается первый летний сбор ФК "Ахмат" 💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/spBdYbAa8D– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 14, 2019
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